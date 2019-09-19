ПФР по РТ прогнозирует, что материнский капитал в 2020 году составит более 466 тыс. рублей

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ожидается, что в 2020 году сумма маткапитала будет проиндексирована на более чем 466 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ Пенсионного фонда РФ по РТ.

«Анонсируется, что размер МСК в 2020 году составит более 466 тыс. рублей. Более точная информация будет известна после определения темпа роста инфляции», — говорится в сообщении.

По данным Центрального банка РФ инфляция в августе замедлилась до 4,3%, а по прогнозам Банка России по итогам 2019 года она будет 4-4,5%.

Кроме того, в пресс-службе ПФР по РТ отмечается, что в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации материнского капитала.

Сумма материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

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