Прокуратура просит арестовать имущество агрофирмы из Кайбицкого района за долг в полмиллиона рублей

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура требует арестовать имущество агрофирмы из Кайбицкого района за долг по налогам в полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Проверка показала, что агрофирма "Подберезье" имеет задолженность по налогам, штрафам и пеням на сумму более 528 тысяч рублей. В целях обеспечения обязательств надзорное ведомство санкционировало решение налогового органа на арест имущества», — рассказал Галиев.

Он отметил, что арест – это временное ограничение права собственности налогоплательщика, которое является действенным механизмом, способным стимулировать неплательщика к выплате долгов.

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