Компании Финляндии займутся мониторингом воздуха Нижнекамского промузла в Татарстане

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Две компании Финляндии — Vaisala и Aeromon займутся мониторингом воздуха Нижнекамского промышленного узла в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В рамках двухдневного визита Александр Шадриков побывал на предприятиях Финляндии, предлагающих технологичные инновации в части обеспечения экологической безопасности. Компании Vaisala и Aeromon предложили свои услуги в части мониторинга атмосферного воздуха», — сказано в сообщении.

Vaisala имеет 30 международных офисов. Компания насчитывает широкий ассортимент измерительных датчиков, в том числе приборы по измерению отходящих газов предприятий, а также автоматические метеостанции, прогнозирующие климатические изменения и тяжелые погодные условия. Мобильные и стационарные устройства Aeromon измеряют и визуализируют более 70 различных газов и твердых частиц, автоматические отчеты о выбросах предоставляются с обзором в 360 градусов.



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