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Татар-информ

19 сентября 2019, 18:52

Экономика и финансы

Гендиректор НЧТС назвал передовиков и аутсайдеров среди челнинских УК по оплате за тепло

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Экономика и финансы

Гендиректор НЧТС назвал передовиков и аутсайдеров среди челнинских УК по оплате за тепло

Фото: архив

Хорошие результаты при работе по снижению долгов показали УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Строим будущее» и другие.

 (Набережные Челны, 19 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Гендиректор предприятия «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин назвал передовиков и аутсайдеров среди челнинских УК по оплате за тепло.

 

По его словам, просроченная задолженность жилищных организаций за потребленные ресурсы составляет 100 млн 400 тысяч рублей. Год назад она была на уровне 114 млн 300 тысяч рублей.

Зайнуллин похвалил такие управляющие компании, как «Камстройсервис», «ДОМиКо», «Центральный», «Комфортные дома», за отсутствие просроченных платежей. Также он отметил хорошие результаты при работе по снижению долгов УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Строим будущее», «Комсомольский», «Паритет», «Вилюй». И обратил внимание на тех, кто допустил рост задолженности по сравнению с прошлым годом. В черном списке оказались ТСЖ «СОЮЗ», «Сююмбике», УК «Ремжилстрой», «Махалля», «Автозаводский».

 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Челнов предложили правоохранительным структурам заняться УК «Ремжилстрой» и другими должниками, чтобы не запустить ситуацию с ростом неплатежей.

 

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