В Алексеевском районе РТ росгвардейцы приняли участие в акции «День донора»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники Алексеевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли участи в акции «День донора», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

У центральной больницы райцентра специалисты Республиканской станции переливания крови развернули мобильный комплекс, оснащенный современным медицинским оборудованием.

Сотрудники Росгвардии не остались равнодушными к призыву помочь медикам и решили поучаствовать в акции. С раннего утра свободный от службы состав ОВО собрался у больницы на отбор по сдаче крови.

«Мы стоим на страже безопасности граждан, охраняем их от преступных посягательств, а донорство предоставляет еще одну возможность кому-то помочь или даже спасти чью-то жизнь. Наша служба связана с риском для жизни и здоровья, и мы отлично понимаем, насколько важна бывает своевременная помощь в критической ситуации. Поэтому мы никогда не остаемся в стороне и добровольно, как самостоятельно, так и организованно, принимаем участие в подобных мероприятиях», - отметили представители ОВО по Алексеевскому району Росгвардии.

Благотворительное мероприятие проводилось в целях создания запасов крови и ее компонентов по обеспечению медицинской помощи тяжелобольных пациентов республики и для использования в экстренных, несчастных случаях.

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