Гидрометцентр РТ: В республике сохранится прохладная погода

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 20 сентября, в Республике Татарстан сохранится прохладная и облачная погода, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также местами на территории республики ожидаются небольшие дожди и юго-западный умеренный ветер. В ночное время суток минимальные температуры составят +1..+6°, максимальные температуры днем — +8..+13 градусов.

В Казани ночью температура расположится в диапазоне от В ночь на пятницу температура воздуха в Казани составит +4-6 градусов. «Днем воздух в городе прогреется до +10-12 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

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