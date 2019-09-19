(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ задержали рыбака, который прикармливал рыбу коноплей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В процессе обыска в доме 49-летнего жителя села Кулегаш правоохранители обнаружили 70 граммов марихуаны и 51 грамм конопли. Задержанный мужчина объяснил полицейским, что наркотики он использовал для прикормки рыбы», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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