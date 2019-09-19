При капремонте ДК Ленина акустическому содержанию концертного зала уделялось особое внимание

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). При капитальном ремонте культурно-досугового комплекс им. В. И. Ленина особое внимание уделили акустическому содержанию концертного зала, где скоро выступят казанские оркестры в рамках фестиваля «Звучание Казани». Об этом рассказал начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов и художественный руководитель, главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Особенные подходы к строительству при капитальном ремонте были осуществлены архитектором. Было уделено особенное внимание акустическому содержанию зала», — рассказал Азат Абзалов.

Дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов поспешил уточнить, что для удобства гостей на территории ДК Ленина также имеется парковка и недалеко находится метро, что немаловажно для современных ценителей музыки.

«Нам предложили выступать на этом [„Звучание Казани“] фестивале, на новой абсолютно для нас площадке. Нам никогда еще не приходилось играть на этой площадке, ни до ремонта, ни после. Я был на этой площадке, и там, действительно, сделан серьезный ремонт, и концертный зал превратился в самостоятельную академическую музыкальную площадку, где, в принципе, можно давать серьезные программы. Наличие рояля о многом говорит», — отмечает Рустем Абязов.

Напоминаем, открытый музыкальный фестиваль «Звучание Казани» откроется в столице Татарстана 1 октября. Ведущие творческие коллективы города выступят на концертах в КДК имени Ленина.

В рамках мероприятия для горожан и гостей Казани выступят камерные оркестры La Primavera под руководством Рустема Абязова и «Новая музыка» — руководитель Анна Гулишамбарова, а также оркестр народных инструментов «Казан нуры» — Расим Ильясов.

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