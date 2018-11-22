В Казани лучшие спектакли театра Камала, снятые с репертуара, покажут в кинотеатре «Мир»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани «Татаркино» и Камаловский театр запускают новый проект «Кино+Театр» — лучшие спектакли казанского театра, снятые с репертуара, покажут на большом экране кинотеатра «Мир». Об этом сообщила пресс-служба Минкульта РТ.

Показы будут проходить каждое воскресенье в течение нескольких месяцев. Кроме того, будут организованы встречи с актерами театра Камала, которые расскажут зрителям интересные факты о постановках.

Откроется проект 6 октября знаменитой постановкой режиссера Марселя Салимжанова по произведению Туфана Миннуллина «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш»).

На данный момент отобрано восемь спектаклей, готовых к трансляции, которые идут на татарском языке с русскими субтитрами, отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Сейчас мы выходим на новый уровень — регулярные показы на широком экране в кинотеатре, вмещающем порядка 200 зрителей. Подобные проекты очень важны для зрителей, так как у них не всегда есть возможность посмотреть архивные спектакли. А спрос на снятые с репертуара спектакли, действительно, очень высокий», — подчеркнул директор театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

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