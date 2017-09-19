На подготовку к отопительному сезону челнинские теплосетевики потратили полмиллиарда рублей

(Набережные Челны, 19 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На подготовку к отопительному сезону челнинский филиал Татэнерго израсходовал полмиллиарда рублей, сообщил журналистам руководитель предприятия «Набережночелниские тепловые сети» Айрат Зайнуллин.

Наиболее крупными проектами текущей кампании стали реконструкция участков сети протяженностью более 1,7 км с увеличением диаметра труб по улице Королева, на территории роддома поселка ГЭС — здесь надземные трубопроводы перевели в подземные. Также в активе ремонтников строительство теплового узла на трассе БСИ-ЗЯБ для подключения 20, 21, 22-го комплексов в районе Замелекесья и возведение подкачивающей насосной станции БСИ с реконструкцией оборудования ПНС-Сидоровка.

Экстренными и незапланированными Зайнуллин назвал работы на магистральном теплопроводе на пересечении проспектов Мира и Яшьлек, а также на пересечении с проспектом Дружбы народов. Решение о реконструкции этих участков было приняло в связи капитальным ремонтом проспекта Мира. «Чтобы повторно не вскрывать асфальт, решили воспользоваться ситуацией», — прозвучало на встрече.

Кроме того, теплосетевики отрапортовали о подведении трубоводов к 30 новым объектам, том числе к новым детсадам и школе в 65-м комплексе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.