В Казани спрос на противоугонные системы вырос более чем на 60%

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Казанские автолюбители в 2019 году приобрели на 60,7% противоугонных систем больше, чем в прошлом, информирует сервис «Авито».

Так, по словам специалистов, наибольшим спросом у жителей столицы РТ пользуются автосигнализации. На них приходится 92% от общего количества приобретенных противоугонных систем. Второе место занимают иммобилайзеры, которые предпочитают 4% владельцев автомобилей. Спутниковыми системами же и механическими блокаторами свои авто оснащают 3 и 1% граждан соответственно.

«В целом по России наибольшим спросом пользуются автосигнализации (83% спроса), затем идут иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

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