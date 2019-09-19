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Татар-информ

19 сентября 2019, 20:26

Общество

В Казани спрос на противоугонные системы вырос более чем на 60%

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Общество

В Казани спрос на противоугонные системы вырос более чем на 60%

Наибольшим спросом в России пользуются автосигнализации.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Казанские автолюбители в 2019 году приобрели на 60,7% противоугонных систем больше, чем в прошлом, информирует сервис «Авито».

Так, по словам специалистов, наибольшим спросом у жителей столицы РТ пользуются автосигнализации. На них приходится 92% от общего количества приобретенных противоугонных систем. Второе место занимают иммобилайзеры, которые предпочитают 4% владельцев автомобилей. Спутниковыми системами же и механическими блокаторами свои авто оснащают 3 и 1% граждан соответственно. 

«В целом по России наибольшим спросом пользуются автосигнализации (83% спроса), затем идут иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

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