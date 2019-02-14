В 2019 году в полтора раза больше федеральных дорог оборудуют фонарями со светодиодными лампами

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Росавтодор в 2019 году планирует оснастить 750 км федеральных автотрасс фонарями с энергосберегающими светодиодными лампами, то есть в текущем году в полтора раза больше дорог будут оборудованы освещением, чем в 2018 году. Об этом сообщают «Известия».

Росавтодор планирует оборудовать линиями освещения 750 км федеральных трасс. В прошлом году было оборудовано 463 км. Дорожники установят фонари с энергосберегающими лампами и автоматическим управлением, которое будет регулировать их работу в зависимости от времени дня и погодных условий.

На комплексное обустройство федеральных трасс в период с 2019 по 2020 год направят более 10 млрд рублей, пояснили в Росавтодоре.

Сегодня более 80% автомагистралей всё еще не имеют искусственного освещения. Но решать задачу снижения аварийности невозможно только за счет установки фонарей — нужно разделять встречные потоки, увеличивать количество полос и строить широкие обочины.

В данный момент в Татарстане установлено около 300 км линий электроосвещения на федеральных трассах.

«На части линий освещения установлены ЖКУ светильники с лампами ДНАТ. Новые осветительные объекты, которые мы вводим и строим уже несколько лет оснащены только светодиодными светильниками», — ответили в «Волго-Вятскуправтодор».



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