(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Пациентов психоневрологического интерната эвакуировали во время пожарных учений в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Показательное занятие организовано ГУ МЧС РФ по РТ в рамках обучающего семинара для сотрудников МЧС и для более сорока представителей республиканских и городских министерств и ведомств, на балансе которых находятся объекты социального значения», — рассказали в МЧС.

По замыслу занятия, возгорание электропроводки случилось на третьем этаже интерната в одной из мужских палат. Сработала система оповещения, сигнал поступил на пожарный пост и на пульт подразделения пожарной охраны в Казани, откуда на место незамедлительно выехали огнеборцы.

Персонал интерната эвакуировал пациентов с этажей главного корпуса. Тяжелобольных и неходячих – вынесли на носилках. Прибывшим на место расчетам доложили обстановку — где происходит пожар, остались ли в здании люди.

Звено газодымозащитной службы обнаружили на третьем этаже двоих человек и вывели их при помощи спасательных масок. Еще двоих, отрезанных от выхода, сотрудники МЧС увидели на балконе. Для их спасения развернули пожарную лестницу.

Последнего пострадавшего нашли на первом этаже – он находился в бессознательном состоянии. Огнеборцы вынесли его из здания на носилках и передали врачам. Одновременно с этим подразделения пожарной охраны оперативно справились с возгоранием.

«Мы посмотрели практические действия персонала при получении сигнала о пожаре и практические действия сил и средств казанского пожарно-спасательного гарнизона по тушению пожара и спасению пострадавших. Тушение и эвакуация на объектах такой категории затруднены, потому что здесь особый контингент пациентов. Поэтому учебная отработка эвакуации на таких объектах актуальна, потому что любое возгорание может привести к массовой гибели людей», — рассказал о целях мероприятия Главный государственный инспектор РТ по государственному пожарному надзору Сергей Сергеев.

В МЧС отметили, что с должной ответственностью к противопожарному состоянию интерната относится и руководство объекта. Ведь зданию интерната уже 50 лет, поэтому и следить за пожарной безопасностью надо тщательно. Сейчас в интернате находятся 337 пациентов и 137 человек персонала. И как быстро и правильно сработает персонал в случае пожара, зависят и жизни пациентов.

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