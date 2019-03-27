Росавиация утвердила приаэродромную территорию международного аэропорта «Казань»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Территория при аэродроме Международного аэропорта «Казань» утверждена в Приволжском МТУ Росавиации. Документы направлены на согласование в органы исполнительной власти Республики Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Приаэродромная территория аэропорта „Казань“ утверждена в Приволжском МТУ Росавиации. И в настоящее время направлена на согласование в органы исполнительной власти Республики Татарстан. Каких-либо предупреждений или штрафов от контролирующего органа аэропорт не получал», — говорится в сообщении.

До этого в Интернете появилась информация о том, что Куйбышевская транспортная прокуратура выявила в Международном аэропорту «Курумоч» (Самара) нарушения требований безопасности полетов судов. Аэродром использует прилегающую территорию без соответствующих документов.

Согласно правилам, на приаэродромной территории запрещено размещать объекты, которые мешают взлету и посадке воздушных судов, высокие сооружения, а также предметы, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц и другие.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Международный аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске также завершил подготовку проекта об установлении территории при аэродроме, документы которого направлены на рассмотрение и согласование в Правительство РТ.

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