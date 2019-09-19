Казань вошла в топ городов-лидеров по подготовке IT-специалистов

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ городов, лидирующих в подготовке специалистов IT-сферы, сообщает Минобрнауки РТ.

«Лидерство – за Ростовом-на-Дону. Следом идут Казань, Самара, Челябинск и Воронеж. За ними следуют Ставрополь, Пенза, Уфа, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Пермь, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Тверь и Омск», – говорится в сообщении.

Специалисты компании Accenture изучили 18 городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, и определили топ городов, имеющих надежный кадровый потенциал в IT-сфере.

Эксперты исследовали российские регионы по таким показателям, как подготовка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них. Составление обзора заняло три месяца.

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