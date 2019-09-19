Геннадий Емельянов покинул пост мэра Елабуги

(Елабуга, 19 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Елабужский городской Совет досрочно прекратил полномочия мэра Геннадия Емельянова. Об этом стало известно на сессии городского совета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Емельянов покинул пост главы района.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100. В качестве представителей партии власти в Госсовет РТ избрались главы Елабужского, Зеленодольского и Спасского районов республики, которые сложили полномочия действующих глав муниципалитетов.

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