Огромные граффити, музыканты и трюки на байках: в Казани пройдет Uram Fest

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, в Казани на территории завода Петцольда состоится фестиваль уличной культуры Uram Fest. Зрители увидят гигантские граффити, соревнования по танцам и экстремальным уличным видам спорта и услышат молодых музыкантов, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» куратор фестиваля Мария Крюкова.

«Мы пригласили 12 художников, и все их рисунки не уместятся в 100 кв. м., поэтому займем больше пространства. Это будут граффити и стрит-ар. Хедлайнерами станут Dipstyle из Колумбии, Miler и Дмитрий Dasteo из Москвы, Bozik из Казани и Ксения Кокель из Чебоксар», — сказала Крюкова.

Также на площадке пройдут соревнования по танцам, трюкам на BMX, Kickscooter, скейтбордингу и фингербордингу. Кстати, зарегистрироваться на соревнования можно будет прямо на месте.

В музыкальной зоне сообщество диджеев Казани расскажет все о диджеинге, выступят молодые исполнители, а вечером пройдет вечеринка. Подробная программа доступна на сайте.

Площадку завода Петцольда выбрали, чтобы привлечь туда молодежь и в будущем сделать модным пространством, рассказали организаторы.

«В прошлом году фестиваль прошел на бывшей мебельной фабрике, где сейчас пространство „Вверх“. И мы надеемся, что эта площадка на заводе станет популярной и близкой для молодежи», — рассказала Мария Крюкова.

Uram Fest пройдет в рамках очного этапа Всероссийского урбанистическго хакатона «Города», в котором Татарстан впервые принимает участие. Участниками хакатона стали молодые урбанисты и дизайнеры от 18 до 30 лет, прошедшие отборочный этап в смене «Молодежный архитектурный проектный офис Тавриды» Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».

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