WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 18:26

ОбществоДуховная жизнь

В Казани пройдет VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций

Рекомендуем

ОбществоДуховная жизнь

В Казани пройдет VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций

Мероприятие пройдет в течение двух дней, с 24 по 25 сентября.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани 24-25 сентября состоится VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций, информирует пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятие будет посвящено изучению основных проблем в области образования в исламских учебных заведениях. В рассмотрении данных вопросов примут участие около 300 педагогов примечетских курсов со всей республики. 

В рамках форума участников также ожидают лекции и мастер-классы, которые поспособствуют повышению навыков и знаний преподавателей, а также обмену опытом между участниками.

В мероприятии также примут участие министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель премьер-министра и председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев и другие.

«В качестве лекторов выступят представители ДУМ РТ, преподаватели Болгарской исламской академии и университета „Аль-Азхар“ и республиканских мусульманских учебных заведений, имамы-мухтасибы, казыи», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

Приглашенные специалисты расскажут участникам об особенностях преподавания начального исламского образования, а также арабского языка и ахляка (нравственности), ответят на вопросы об организации обучения и воспитания детей в летний период на базе мечетей, методике преподавания и подготовки в дошкольной аудитории и т.д.

Во второй день форума, 25 сентября, участники форума встретятся более чем 200 руководителями и педагогами средних и высших мусульманских учебных заведений. Самые известные среди них — профессор, преподаватель Болгарской исламской академии Мухаммед Айман Аль-Захрави, а также декан факультета Международного исламского университета Малайзии Эльмира Ахметова. Ученые поведают о образовательных стандартах, общественной аккредитации мусульманских учебных заведений,зарубежном опыте развития исламского профессионального образования, инновационных методах преподавания и пр. 

Также в этот же день будет проведено заседание форума. 

Данное мероприятие проходит ежегодно с 2011 года при поддержке ДУМ РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Это историческое событие»: выпускникам Болгарской исламской академии вручили дипломы докторов наук
Новости дня
18:52
Гендиректор НЧТС назвал передовиков и аутсайдеров среди челнинских УК по оплате за тепло

Хорошие результаты при работе по снижению долгов показали УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Строим будущее» и другие.

18:48
На турнире по силовому спорту «Бабье лето 2019» выберут самую выносливую девушку Казани

В программу включены соревнования по логлифт, перетягивание каната, Pull/Push, мас-реслинг, рывок гири и многое другое.

18:40
Азат Хамаев рассказал, в каком из парламентских комитетов ему предложили работать

Хамаев освобожден от должности министра земельных и имущественных отношений в связи с избранием депутатом Госсовета РТ.

18:30
Кабмин РТ разрешил перевозить беспризорников сотне интернатам

Количество сопровождающих лиц должно быть не более двух человек.

18:26
В Казани пройдет VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций

Мероприятие пройдет в течение двух дней, с 24 по 25 сентября.

18:02
ПФР по РТ прогнозирует, что материнский капитал в 2020 году составит более 466 тыс. рублей

Точная сумма будет установлена после того, как определится темп роста инфляции.

17:58
Спрос на новые iPhone в Татарстане побил прошлогодний рекорд в 4 раза

Поклонники Apple выбирают гаджеты зеленого, черного и серого цветов, сообщили ритейлеры.

17:56
План реконструкции храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, разработают за 2,7 млн рублей

До конца 2019 года специалисты разработают план реставрации архитектурного объекта на острове на реке Казанка.

17:50
«Работал на ответственных должностях»: Песошин представил нового руководителя Минземимущества РТ

Министром земельных и имущественных отношений Татарстана назначен Фаниль Аглиуллин.

17:48
Казань вошла в топ городов-лидеров по подготовке IT-специалистов

Эксперты исследовали 18 российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

17:40
«Том Сойер Фест» представил туристический маршрут по преображенным домам старой Казани

Информация о пешеходных экскурсиях «Очарование старых улиц» будет размещена на сайтах самостоятельного туризма и включена в рекомендации отелей.

17:32
Гидрометцентр РТ: В республике сохранится прохладная погода

Максимальные температуры воздуха днем будут достигать +8..+13 градусов.

17:28
Мухаметшин о новом главе Елабужского района: «Он самым лучшим образом показал себя»

Ранее стало известно, что Рустем Нуриев стал и. о. руководителя исполкома Елабужского района

17:23
В Казани суд арестовал подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки в Дербышках

Житель Зеленодольска пробудет под арестом два месяца до 11 ноября.

17:20
Минтимер Шаймиев: Мы отработали концепцию обучения минимум на трех языках в рамках правового поля

Государственный Советник РТ провел совещание по созданию полилингвальных образовательных комплексов в республике.

17:18
ФК «КАМАЗ» заработает около 3,5 миллионов рублей на выручке с билетов на игру со «Спартаком»

Из-за ажиотажа фанатов руководство клуба даже просчитывало варианты возведения временных трибун для увеличения вместимости стадиона.

17:15
Прокуратура просит арестовать имущество агрофирмы из Кайбицкого района за долг в полмиллиона рублей

Организация «Подберезье» имеет задолженность по налогам, штрафам и пеням на сумму более 528 тысяч рублей.

17:04
При капремонте ДК Ленина акустическому содержанию концертного зала уделялось особое внимание

В октябре в обновленном ДК Ленина выступят и оценят акустику казанские оркестры в рамках фестиваля «Звучание Казани».

16:57
В Алексеевском районе РТ росгвардейцы приняли участие в акции «День донора»

Мероприятие проводилось в целях создания запасов крови и ее компонентов по обеспечению медицинской помощи тяжелобольных пациентов республики.

16:56
В 2019 году в полтора раза больше федеральных дорог оборудуют фонарями со светодиодными лампами

Освещение установят на 750 км федеральных трасс.

16:45
Ак Барс Банк запустил переводы по QR-коду

Для физических лиц переводы по QR-коду бесплатные, а для юридических лиц банк введет комиссию после двух месяцев пилота.

16:42
Росавиация утвердила приаэродромную территорию международного аэропорта «Казань»

Документы направлены на согласование в органы исполнительной власти Республики Татарстан.

16:35
В Агрызском районе РТ задержали рыбака, который прикармливал рыбу коноплей

Полицейские обнаружили у мужчины более 130 граммов наркотического растения.

16:26
ФК «КАМАЗ» извинился перед активными болельщиками и выделил для них квоту на матч со «Спартаком»

Клуб заявил, что в дальнейшем будет стараться организовать продажу билетов на более высоком уровне с учетом всех возможных ситуаций и упущений.

16:08
Огромные граффити, музыканты и трюки на байках: в Казани пройдет Uram Fest

В уикенд 21-22 сентября художники преобразят завод Петцольда, а молодые музыканты и дизайнеры представят свое творчество казанцам.

События