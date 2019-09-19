В Казани пройдет VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани 24-25 сентября состоится VII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций, информирует пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятие будет посвящено изучению основных проблем в области образования в исламских учебных заведениях. В рассмотрении данных вопросов примут участие около 300 педагогов примечетских курсов со всей республики.

В рамках форума участников также ожидают лекции и мастер-классы, которые поспособствуют повышению навыков и знаний преподавателей, а также обмену опытом между участниками.

В мероприятии также примут участие министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель премьер-министра и председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев и другие.

«В качестве лекторов выступят представители ДУМ РТ, преподаватели Болгарской исламской академии и университета „Аль-Азхар“ и республиканских мусульманских учебных заведений, имамы-мухтасибы, казыи», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

Приглашенные специалисты расскажут участникам об особенностях преподавания начального исламского образования, а также арабского языка и ахляка (нравственности), ответят на вопросы об организации обучения и воспитания детей в летний период на базе мечетей, методике преподавания и подготовки в дошкольной аудитории и т.д.

Во второй день форума, 25 сентября, участники форума встретятся более чем 200 руководителями и педагогами средних и высших мусульманских учебных заведений. Самые известные среди них — профессор, преподаватель Болгарской исламской академии Мухаммед Айман Аль-Захрави, а также декан факультета Международного исламского университета Малайзии Эльмира Ахметова. Ученые поведают о образовательных стандартах, общественной аккредитации мусульманских учебных заведений,зарубежном опыте развития исламского профессионального образования, инновационных методах преподавания и пр.

Также в этот же день будет проведено заседание форума.

Данное мероприятие проходит ежегодно с 2011 года при поддержке ДУМ РТ.

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