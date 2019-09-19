WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 15:32

ОбществоКультура

Портреты барбера и косметолога брызгами: в Казани открылась выставка, посвященная WorldSkills

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ОбществоКультура

Портреты барбера и косметолога брызгами: в Казани открылась выставка, посвященная WorldSkills

Национальном музее РТ открылась выставка «Люди труда» художника-брызгиста Руслана Ибрагимова.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Национальном музее РТ открыли выставку «Люди труда» художника-брызгиста Руслана Ибрагимова. Экспозиция посвящена 45-у Мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019, который проходил в Казани с 22 по 27 августа. 

В музее представлено двадцать картин казанского художника Руслана Ибрагимова, которые воссоздают художественный образ людей разных профессий. Все работы отличает уникальная техника, все краски нанесены на холст методом разбрызгивания.

«Здесь представлены картины, где я изобразил профессии, которые нигде и никто еще не рисовал, например, барбер, косметолог и специалист по робототехнике и электронике», — сказал автор работ.

Художник сам придумал способ создания произведений с помощью брызг в 2015 году и с тех развивает только его.

«Я кладу картину на пол и создаю пятно с помощью кисти и большого количества краски. Потом ее ставлю на мольберт и прорисовываю рисунок», — поделился автор.

Брызги — один из основных элементов работ — создают эффект движения. Работа над выставкой заняла у автора около трех месяцев. 

«На выставке есть мой автопортрет, где я себя представил в виде штукатура-маляра, потому что в доме у меня происходит ремонт и многое мне пришлось сделать самостоятельно», — отметил Ибрагимов.

Художник родился  в селе Малые Уруссу Республики Татарстан и закончил Новосибирскую архитектурно-художественную академию по специальности «монументальная живопись». 

«Я знакома с художником и видела в его студии картины, посвященные спортсменам. Здесь мне понравились женские портреты, независимо от профессий», — поделилась посетительница выставки Руфина.

Прежде выставка работала в казанском аэропорту, где первыми оригинальные работы художника оценили участники и гости WorldSkills.

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