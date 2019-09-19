Завтра в Татарстане при поддержке Минсельхозпрода РТ стартует школа молодого предпринимателя

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 20 сентября, в Татарстане при поддержке Минсельхозпрода РТ стартует «Школа начинающего фермера», сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

«За два дня молодые люди из сел и деревень республики обучатся основам бизнес планирования, составления эффективного бизнес-плана и узнают о программах поддержки молодежи на селе», — говорится в сообщении.

Спикерами школы выступят председатель Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ» Диляра Шувалова и кандидат ветеринарных наук кафедры ресурсосберегающих технологий производства продукции сельскохозяйственного и лесного комплекса Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Дамир Миннебаев.

В рамках обучения пройдут бизнес-тренинги, круглые столы и конкурс бизнес-проектов, победитель в котором получит сертификат на полиграфические услуги для бренда своего продукта в размере 30 тыс. рублей.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые зарегистрированы в сельской местности и хотят начать свой бизнес после окончания университета.

По завершении обучения участникам будут выданы сертификаты о прохождении Школы начинающего фермера. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (843) 221-75-97.



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