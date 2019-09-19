Президент Татарстана освободил Айрата Зарипова от должности главы агентства «Татмедиа»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Айрата Зарипова от должности руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Айрат Зарипов возглавлял Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа” с 2015 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщила на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, окончательное решение о преемнике Зарипова на посту главы РА «Татмедиа» пока не принято.

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