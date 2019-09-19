Студенческий отряд из Татарстана стал лучшим сервисным отрядом Всероссийского проекта «Ялта-2019»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Студенческий сервисный отряд «Барс» стал лучшим сервисным отрядом по совокупности показателей и получил знамя лучшего отряда Всероссийского проекта «Ялта-2019». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Проект проходил с 16 июля по 12 сентября в г. Ялта (Республика Крым) на территории гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». Всего в нем приняли участие 320 бойцов из 19 регионов России, в том числе и 44 бойца представляли студенческие отряды Республики Татарстан.

На протяжении всего проекта студенты трудились в качестве официантов, барменов, поваров, кухонных работников, спасателей, горничных, озеленителей, представителей консьерж-служб, аниматоров и т.д. Для студентов были организованы конкурсы, фестивали различной направленности, спортивные и интеллектуальные мероприятия.

По итогам Всероссийского проекта «Ялта» 2019 студенческий отряд «Барс» стал лучшим сервисным отрядом по совокупности показателей, комиссар отряда Яна Азарченко стала лучшим комиссаром, а Дарья Арсютина лучшим бойцом. Яна Азарченко о проекте:

Комиссар отряда сравнила проект с прожитой маленькой жизнью. «Энергией нас пропитывало осознание того, что мы являемся лицом Татарстанского Регионального Отделения МООО РСО, и что дома нас поддерживают и ждут!» - поделилась впечатлениями от участия в проекте Яна.

Также 350 татарстанских студентов проходили учебную практику в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист». Это студенты Казанского кооперативного техникума, Международного колледжа сервиса, колледжа Малого бизнеса и предпринимательства, Тетюшского колледжа гражданства и авиации, Чистопольского многопрофильного колледжа, Заинского политехнического колледжа, Казанского Федерального университета, Елабужского института КФУ и Казанского университета Юстиции.



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