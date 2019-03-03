ФК «КАМАЗ» извинился перед активными болельщиками и выделил для них квоту на матч со «Спартаком»

(Набережные Челны, 19 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ФК «КАМАЗ» отреагировал на возмущение болельщиков и выделил для них квоту на матч со «Спартаком».

Футбольный клуб «КАМАЗ» отреагировал на нарастающую волну негодования болельщиков, которые, несмотря на четырехчасовое стояние в очереди в кассы клуба, так и не смогли купить билеты на предстоящий матч со «Спартаком».

Администрация клуба извинилась перед преданным болельщиками. В сообщении говорится, что ФК «КАМАЗ» дорожит преданными болельщиками, которые «постоянно поддерживают команду вне зависимости от лиги, в которой она играет, соперников, погодных и прочих условий». Клуб заявил, что в дальнейшем будет стараться организовать продажу билетов на более высоком уровне с учетом всех возможных ситуаций и упущений.

ФК «КАМАЗ» также объявил, что владельцы абонементов трех сезонов, начиная с 2017 года, получат квоту на трибуне В, предназначенной для активных болельщиков. В скором времени участники фан-движения получат эсэмэс-сообщения с подробной информацией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что болельщики обвинили ФК «КАМАЗ» в потворстве спекулянтам и объявили бойкот перекупам.

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