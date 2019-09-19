Рустем Нуриев стал и.о. руководителя исполкома Елабужского района

(Елабуга, 19 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Экс-глава Ютазинского района Рустем Нуриев стал исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Елабужского района. Об этом стало известно на 46-й сессии совета Елабужского района, который проходит с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Для меня Елабуга — город знакомый и незнакомый. Совсем другие задачи, то, что получалось в Ютазинском районе, наверное, будет непросто здесь. Я люблю работу с людьми, но антагонизмы есть в любом современном обществе, хотя в проблемных вещах можно всегда найти компромиссы и выполнить задачу», — сказал Нуриев.

Прежде всего, на новом посту Нуриеву предстоит познакомиться со своей командой, сказал он в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Постараюсь сделать это очень быстро. Есть вакансии, необходимо в кратчайшие сроки собрать команду, чтобы решать все стоящие перед нами задачи. В приоритете экономика, социальная сфера, образование (я очень внимательно слежу за этим) и здравоохранение», — отметил он.

Геннадий Емельянов был избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва по Елабужскому одномандатному округу, в связи с чем должен был сложить полномочия главы муниципалитета.

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