На турнире по силовому спорту «Бабье лето 2019» выберут самую выносливую девушку Казани

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Парке Победы состоится турнир по силовым видам спорта «Бабье лето 2019» – финал турнира по силовым видам спорта среди женщин. Об этом сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



Все пришедшие в парк будут выбирать самую сильную, гибкую и выносливую девушку Казани. В программу включены соревнования по логлифт, перетягивание каната, Pull/Push, мас-реслинг, рывок гири и многое другое. Начало турнира запланировано на 11 утра.



Спортивных жителей Казани также ждут на набережной озера Нижний Кабан — накануне, в пятницу, 20 сентября, в шесть вечера начнется бесплатная тренировка по скандинавской ходьбе. Встречаемся на нижней палубе.



21 и 22 сентября в ЦПКиО имени Горького пройдет турнир по мини-футболу «Коробка». Два дня команды любителей футбола будут сражаться за кубок Коробки.



В воскресенье, 22 сентября, в 10 утра в парке имени Урицкого начнется День мужества: здесь проведут тренировки, силовые упражнения под руководством чутких профессионалов, мастер-классы и многое другое.



В этот же день в парке им. Горького Профсоюзы Татарстана отметят свой профессиональный праздник большим велопробегом, понаблюдать или принять участие можно с 20:30.

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