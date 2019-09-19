В Татарстане и Нижневартовске задержали подозреваемых в связях с ИГ*

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Нижневартовске и в Татарстане задержаны три человека, которых подозревают в участии в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ТАСС.

По данным агентства, все трое задержанных имеют российское гражданство.

«Двоих из них задержали в ХМАО, еще одного в республике Татарстан. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения», — пишет ТАСС.

Оперативники нашли у злоумышленников оружие и запрещенную литературу.

* «Исламское государство, ИГ» – международная террористическая организация, запрещенная в России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.