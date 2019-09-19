Казанские дирижеры приглашают школьников столицы на музыкальный фестиваль «Звучание Казани»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В столице Татарстана пройдет музыкальный фестиваль «Звучание Казани», куда приглашаются школьные коллективы. Об этом рассказал начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов и художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



«Приглашаем школьные коллективы подавать заявки на фестиваль», — отметил Рустем Абязов.





Дирекцией ДК им. Ленина разработана гибкая система скидок для льготников и коллективных посещений концертов.



«На фестиваль приглашаются коллективы школьников. Если какая-то заявка коллективная поступает, мы ее в индивидуальном порядке рассматриваем и сделаем специальную цену», — сказал Азат Абзалов.



Напоминаем, открытый музыкальный фестиваль «Звучание Казани» откроется в столице Татарстана 1 октября. Ведущие творческие коллективы города выступят на концертах в КДК имени Ленина.



В рамках мероприятия для горожан и гостей Казани выступят камерные оркестры La Primavera под руководством Рустема Абязова и «Новая музыка» — руководитель Анна Гулишамбарова, а также оркестр народных инструментов «Казан нуры» — Расим Ильясов.

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