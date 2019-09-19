(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Полицейские изъяли у жителя Казани 370 литров поддельного алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали мужчину, у которого в гаражном боксе хранилась 41 пятилитровая канистра с этиловым спиртом и 33 канистры со спиртом, разбавленным водой. При этом лицензии у казанца на спиртное не было», — рассказали в полиции.

Экспертиза показала, что продукция опасна для жизни и здоровья потребителя. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

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