(Набережные Челны, 19 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах началась подача тепла в детские сады, школы и больницы, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В Автограде началась подача тепла в детские сады, школы, поликлиники и больницы, а также в объекты культуры, социальной защиты и спорта.

По словам Зуева, подача тепла в жилые дома начнется 25 сентября. Процесс будет проходить поэтапно с учетом особенностей системы теплоснабжения города.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал коммунальщиков не затягивать с началом отопительного сезона. «В ходе капитального ремонта мы специально оборудовали первые этажи детских садов теплыми полами с тем, чтобы малыши не простужались. Не стоит допускать всплеска заболеваемости. По прогнозам Гидрометцентра, тепла уже ожидать не приходится. Надо загружать батареи», — дал указание глава Автограда.

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