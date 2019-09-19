Фестиваль «Звучание Казани» приведет столицу РТ в сеть креативных городов ЮНЕСКО

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В октябре в Казани пройдет музыкальный фестиваль «Звучание Казани». Этот фестиваль станет заявкой для попадания Казани в Сеть креативных городов Юнеско. Об этом рассказал начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Город Казань сейчас направил заявку в Сеть креативных городов Юнеско, и мы эту заявку очень серьезно прорабатываем и поддерживаем. Это одна из местных инициатив [фестиваль „Звучание Казани“], которая будет проводится в рамках заявочной кампании в Сети креативных городов Юнеско, в которую входит более 30 городов по направлению „Музыка”», — рассказал спикер.

Напомним, музыкальный фестиваль «Звучание Казани» откроется в столице Татарстана в День музыки — 1 октября. Фестиваль пройдет в культурно-досуговом центре им. В. И. Ленина. В рамках мероприятия для горожан и гостей Казани выступят камерные оркестры La Primavera под руководством Рустема Абязова и «Новая музыка» — руководитель Анна Гулишамбарова, а также оркестр народных инструментов «Казан нуры» — Расим Ильясов.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году. Туда входят города со всего мира, которые демонстрируют свой творческий потенциал в семи тематических областях: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, медиа-искусство и музыка. В настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 180 городов в 72 странах.

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