В Международный день студенческого спорта в Казани высадят 150 деревьев

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября, в Международный день студенческого спорта, состоится высадка 150 деревьев разных сортов с установкой памятной таблички по улице Парина – в районе сквера имени Академика Парина, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.



Мероприятие состоится при участии депутата Госдумы РФ Марата Бариева, министра образования и науки, члена Наблюдательного совета Дирекции Рафиса Бурганова, начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ Гузель Шакировой, коллектива дирекции и других.



Начало «зеленой» акции запланировано на 8.30 утра.



Дирекция ежегодно принимает активное участие в благотворительных акциях. Так, коллектив участвует в акциях по сбору продуктовых наборов, одежды, а также денежных средств на приобретение специальных тренажеров и парт. Ежегодным стало участие коллектива в акциях «Помоги собраться в школу!», «Письма Деду Морозу», «Старость в радость» и других.

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