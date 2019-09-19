Российские таксисты хотят работать на онлайн-агрегаторах по трудовому договору

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Профсоюз водителей такси, в который входит Татарстан, обратился в Госдуму РФ с просьбой обязать онлайн-агрегаторы такси оформлять трудовые отношения с водителями. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал один из авторов инициативы, председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Мы обратились в Госдуму РФ с просьбой агрегаторы такси сделать работодателями. У них есть все признаки работодателя, соответственно, мы хотим декриминализировать рынок, а сделать это можно только с помощью трудовых отношений», — объяснил он.

Ожидается, что официальные трудовые отношения с агрегаторами дадут таксистам стабильную зарплату, отпуск, медицинское обслуживание. Сейчас некоторые водители испытывают недостаток соцгарантий, поскольку не считаются сотрудниками агрегаторов.

«Законодательство России уже предусматривает несколько разных форм занятости для таксистов — это и работа в таксопарке, и создание ИП, а с 1 января этого года еще одна форма — таксисты могут стать самозанятыми (в том числе и в Татарстане) и платить самую низкую налоговую ставку на доход (4%) без обязательных сборов, не лишаясь при этом базового пакета социальных гарантий (например, страхования по ОМС)», — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

А вот пассажирам нововведение может причинить неудобства, ведь возросшая налоговая нагрузка заставит онлайн-агрегаторы поднять цены. Авторы инициативы предвидят такой исход и даже считают его желательным.

«И хорошо, пора! У нас цены не менялись с 2013 года», — отметил Андрей Попков.

Напомним, что в настоящее время Госдума РФ работает над законопроектом об агрегаторах такси. В ходе обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательной инициативы, например, внедрение ГЛОНАСС для контроля режима труда и отдыха водителя.

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