Казанский психолог: Даже небольшое периодическое употребление алкоголя ведет к зависимости

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Рекомендации Минздрава России о безопасной ежедневной порции алкоголя негативно оценил казанский психолог, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета Рамиль Гарифуллин. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Я удивлен, что это рекомендует Минздрав. Это нужно внимательно изучить. Любое, даже небольшое периодическое употребление алкоголя всегда ведет к развитию алкогольной зависимости», — подчеркнул Гарифуллин.

Ранее эксперты Минздрава назвали 10 грамм стандартной порцией алкоголя в день, которая не влечет значительный риск здоровью. Из рекомендаций следует, что порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива для мужчин. При этом в неделю нужно делать хотя бы два дня трезвости.

По мнению психолога, такое систематическое употребление алкоголя также приведет к утренним абстиненциям или похмельному синдрому, повышенной тревожности и чувству дискомфорта.

«Сначала люди пьют, чтобы поднять себе настроение или при наличии неврозов и стрессов, потом возникает вторичная депрессия, вызванная действием алкоголя. То есть в начале — чтобы порадоваться, а потом — чтобы уменьшить свои страдания», — отметил Гарифуллин.

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