Президент Татарстана выделил РКБ 5 млн рублей на трансплантацию печени сверх квот по ОМС

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Республиканская клиническая больница получила ещё 5 млн 860 тысяч рублей на трансплантацию сверх квот по ОМС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

«Семь квот были выделены на этот год по линии высокотехнологичной медицинской помощи фондом ОМС. Ещё пять квот были выделены президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на трансплантацию печени. И уже восьмая пересадка, проведенная нашей командой, была проведена благодаря поддержке правительства Татарстана», – отметил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Одна операция по пересадке обходится больнице почти в 1,5 млн рублей, для пациента она делается абсолютно бесплатно.

Направление трансплантологии печени начало развиваться в казанской клинике сравнительно недавно. Медики для нового направления подготовили отделение и прошли обучение в ведущих медицинских центрах России по трансплантологии, а также зарубежные стажировки. До этого года врачам РКБ удалось сделать по одной трансплантации в 2017 и 2016 годах.

«Основное показание для пересадки печени - это цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома – рак печени, который чаще всего развивается на фоне цирроза. Мы занимаемся больше вопросами цирроза печени, он является результатом всех хронических диффузных заболеваний печени. В основном, это хронические гепатиты B и C, алкогольная болезнь печени, врожденные заболевания и аутоиммунные заболевания», – объяснила заведующая Гастроэнтерологическим отделением РКБ Альфия Одинцова.

В листе ожидания на пересадку сегодня находятся около 20-30 человек.



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