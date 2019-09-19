WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 13:30

Экономика и финансы

Айрат Хайруллин: «Новому главе Минсельхозпрода РТ придется столкнуться с экономическими вызовами»

Рекомендуем

Экономика и финансы

Айрат Хайруллин: «Новому главе Минсельхозпрода РТ придется столкнуться с экономическими вызовами»

Фото: Рамиль Гали/архив

По мнению заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам, следующий год в сельском хозяйстве будет непростым.

 (Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен Марат Зяббаров. С чем предстоит столкнуться новому главе, обеспечивая новый уровень экономического роста сельхозпредприятий республики, рассказал депутат ГД Айрат Хайруллин.

По мнению заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам, следующий год в сельском хозяйстве будет непростым и в первую очередь новому министру придется столкнуться с экономическими вызовами.

«С 1 июля в нарушение всех правил резко изменилась система субсидирования. Когда инвесторы несколько лет назад брали кредиты, им обещали одни условия, а с 1 июля под субсидирование бюджетом попадает только 7 процентов от коммерческой банковской ставки по кредитам, что сильно увеличит нагрузку на сельхозпредприятия, инвестировавшие в технологии. Сельское хозяйство очень капиталоемкая отрасль и налог на имущество стал, по сути, налогом на инвестиции. Привязка его возврата к достижению показателей в сельском хозяйстве не приемлемо. В нашей зоне рискованного земледелия и отсутствия стабильности в закупочных ценах существующая система оплаты налога на имущество сильно вредит. Все это неправильные вещи, и это уже отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности сельского хозяйства», - считает Айрат Хайруллин.

Республика Татарстан — один из ключевых аграрных регионов РФ, но из-за его удаленности от морских портов и не достаточной инфраструктуры основной объем сельхозпродукции реализуется внутри РФ. При этом в любые неурожайные годы Татарстан имеет большие излишки по зерну, молоку и говядине, мы производим кратно больше, чем потребляем. И если бы у наших сельхозпроизводителей было бы достаточно денег на внедрение передовых технологий, республика могла бы кормить 30 млн человек, подчеркивает депутат.

О трех экспортных окнах Татарстана и о том, что нужно учитывать в первую очередь:

«С точки зрения развития агропромышленного потенциала, нам есть куда стремиться. С точки зрения решения экспортных задач, которые ставит перед регионами Минсельхоз РФ, мы можем реализовать себя в направлении экспорта зерна, но в текущем году отправлять на экспорт невыгодно, потому что внутри страны стоимость зерна складывается выше, чем на внешних рынках. Это связано с тем, что при высоких валовых сборах во многих регионах страны, особенно в Среднем Поволжье из-за большой гибели озимых качество зерна и его товарность очень низкие.

Вторая позиция, в которой Татарстан мог быть конкурентоспособным, это рапсовое и подсолнечное масло и соответственно рапсовый и подсолнечный шрот. В Татарстане возможно и необходимо выращивать порядка 600 тысяч тонн масличных: горчицы, рыжика, подсолнечника, рапса, сои и льна, на которые необходимо ежегодно отводить порядка 400—500 тысяч гектаров пашни со строгим соблюдением очередности культур в севооборотах.

Третье экспортное окно, которое может открыться в ближайшее время, это экспорт сухого молока в Китай и Саудовскую Аравию», - говорит Айрат Хайруллин.

При этом он отмечает, что сегодня сельхозпредприятия республики крайне ослаблены. Такая ситуация стала следствием неблагоприятных последних лет, в том числе низких цен на зерно в 2017-м и низких закупочных цен на молоко в 2018 году.

«В этом году ситуация тоже непростая: вроде бы мы в РТ уже намолотили более 4 млн тонн зерна, но при этом заготовка зерна для дальнейшей реализации составила минимум за последние годы, что сильно снизит денежную выручку хозяйств и осложнит обслуживание кредитов. Наши сельхозпроизводители, которые имели огромные потери озимых осенью, а летом потратили огромные деньги на пересев площадей, выручат намного меньше денег от выращенного урожая. Более того, уже видно, что не все районы Татарстана, где сильно развито животноводство и высокая потребность в фураже, смогут обеспечить себя фуражом, им придется его покупать со стороны, опять же теряя на это живые деньги.

Все выше сказанное приводит к низкой доходности и как следствие - низким зарплатам в сельском хозяйстве и снижением интереса работающих в отрасли, особенно у молодежи. И это сегодня является главным вызовом. К этому новому главе Министерства сельского хозяйства республики надо быть готовым», - подытожил Айрат Хайруллин.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

С совместного предприятия «Нижнекамскнефтехима» и химконцерна BASF требуют 282 млн рублей
Новости дня
14:10
Татарстанцы смогут посмотреть спектакли фестиваля «Театральное Приволжье» на сайте проекта

Видеоверсии спектаклей-победителей из всех регионов ПФО представлены на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф.

14:04
Казанский психолог: Даже небольшое периодическое употребление алкоголя ведет к зависимости

Рамиль Гарифуллин отреагировал на рекомендации экспертов Минздрава о безвредной норме алкоголя в день.

13:58
Президент Татарстана выделил РКБ 5 млн рублей на трансплантацию печени сверх квот по ОМС

Все операции по пересадке органа делаются для пациентов абсолютно бесплатно, отмечают врачи РКБ.

13:55
Подделки сбывали в Москве: в Казани судят участницу группы фальшивомонетчиков
13:42
В пяти районах Казани временно отключат свет

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

13:30
Айрат Хайруллин: «Новому главе Минсельхозпрода РТ придется столкнуться с экономическими вызовами»

По мнению заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам, следующий год в сельском хозяйстве будет непростым.

13:26
На фестивале «Звучание Казани» в обновленном дворце им. Ленина прозвучит премьера рапсодии Капустина

Оркестр La Primavera даст концерт в рамках фестиваля, который впервые проходит в столице Татарстана.

13:20
Нарколог из РТ раскритиковала рекомендации Минздрава РФ о ежедневной безопасной дозе алкоголя

Систематичное употребление алкоголя приведет к формированию зависимости, усталости и депрессии, считает эксперт.

13:14
Министр нацполитики Удмуртии: Конкурс «Татар кызы» показывает этническое разнообразие России

Финал «Татар кызы – 2019» пройдет в столице – Ижевске.

13:11
Челнинского байкера подозревают в поджоге нескольких автомобилей

Огонь уничтожил иномарку, стоящую у дома 40/04, после чего перекинулся на три другие машины.

13:10
Защитник «Рубина»: Капитан команды восстановился после травмы и поможет в игре против «Зенита»

Константин Плиев отметил, что команда разбирала последний матч соперника в Лиге Чемпионов.

13:02
Роман Шаронов: «Рубин» не поменяет свою философию в матче с «Зенитом»

Тренер казанского футбольного клуба рассказал о подготовке к матчу в Санкт-Петербурге.

12:56
Исполком Казани разыграет рекламное пространство автобусных остановок

Всего на торги выставлено семь пилонов, начальная стоимость аренды одного рекламного пространства составит более 4 тыс. рублей.

12:52
Продажа поддельных билетов и чеки со старыми датами: как кондуктора обманывают столичных пассажиров

В Казани инспектора контрольной службы проверили работу кондукторов и рассказали, что делать, если пассажирам выдали поддельные билеты.

12:48
Садоводы Татарстана представят свою продукцию на выставке-ярмарке в Казани

Участниками выставки станут садоводческие некоммерческие товарищества Казани, Набережных Челнов и девяти районов.

12:38
Казанский Кремль: Опыт Назипа Хазипова будет полезен для развития такого района, как Тюлячинский

С 2003 года Назип Хазипов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству.

12:30
Рустем Нуриев: «В моем сердце остается значительная доля для Ютазинского района»

Бывшему главе Ютазинского района предложено возглавить Елабужский район РТ.

12:22
С совместного предприятия «Нижнекамскнефтехима» и химконцерна BASF требуют 282 млн рублей

Московская компания «Спектр» подала в суд на нижнекамский «Эластокам».

12:18
Лилия Галимова: Татарстан не готов переходить на «четырехдневку» без глубоко анализа инициативы

Федерация независимых профсоюзов России предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели.

12:12
В Казани создадут реестр недобросовестных кондукторов

Уволенные кондукторы попадут в реестр и больше не смогут работать в общественном транспорте.

12:06
Казанский Кремль: Опыт экс-глав районов повысит качество законов, принимаемых Госсоветом РТ

Новыми членами парламента Татарстана стали бывшие руководители нескольких муниципалитетов Республики Татарстан.

11:46
Лилия Галимова: Татарстанцам во дворах не хватает детских площадок, асфальта и освещения

В рамках программы «Наш двор» в Татарстане планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов.

11:40
В центре Казани появится новая парковка

Места для стоянки автомобилей появятся на улице Университетской.

11:34
Руководить Ютазинским районом до выборов главы будет представитель Минсельхоза РТ Аяз Шафигуллин

Шафигуллин в 2017 году был назначен начальником управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе РТ.

11:30
Казанский Кремль поставил задачу Михаилу Афанасьеву повысить качество жизни зеленодольцев

Экс-глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев в процессе ротации кадров был назначен и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района республики.

События