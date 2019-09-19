Айрат Хайруллин: «Новому главе Минсельхозпрода РТ придется столкнуться с экономическими вызовами»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен Марат Зяббаров. С чем предстоит столкнуться новому главе, обеспечивая новый уровень экономического роста сельхозпредприятий республики, рассказал депутат ГД Айрат Хайруллин.

По мнению заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам, следующий год в сельском хозяйстве будет непростым и в первую очередь новому министру придется столкнуться с экономическими вызовами.

«С 1 июля в нарушение всех правил резко изменилась система субсидирования. Когда инвесторы несколько лет назад брали кредиты, им обещали одни условия, а с 1 июля под субсидирование бюджетом попадает только 7 процентов от коммерческой банковской ставки по кредитам, что сильно увеличит нагрузку на сельхозпредприятия, инвестировавшие в технологии. Сельское хозяйство очень капиталоемкая отрасль и налог на имущество стал, по сути, налогом на инвестиции. Привязка его возврата к достижению показателей в сельском хозяйстве не приемлемо. В нашей зоне рискованного земледелия и отсутствия стабильности в закупочных ценах существующая система оплаты налога на имущество сильно вредит. Все это неправильные вещи, и это уже отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности сельского хозяйства», - считает Айрат Хайруллин.

Республика Татарстан — один из ключевых аграрных регионов РФ, но из-за его удаленности от морских портов и не достаточной инфраструктуры основной объем сельхозпродукции реализуется внутри РФ. При этом в любые неурожайные годы Татарстан имеет большие излишки по зерну, молоку и говядине, мы производим кратно больше, чем потребляем. И если бы у наших сельхозпроизводителей было бы достаточно денег на внедрение передовых технологий, республика могла бы кормить 30 млн человек, подчеркивает депутат.

О трех экспортных окнах Татарстана и о том, что нужно учитывать в первую очередь:

«С точки зрения развития агропромышленного потенциала, нам есть куда стремиться. С точки зрения решения экспортных задач, которые ставит перед регионами Минсельхоз РФ, мы можем реализовать себя в направлении экспорта зерна, но в текущем году отправлять на экспорт невыгодно, потому что внутри страны стоимость зерна складывается выше, чем на внешних рынках. Это связано с тем, что при высоких валовых сборах во многих регионах страны, особенно в Среднем Поволжье из-за большой гибели озимых качество зерна и его товарность очень низкие.

Вторая позиция, в которой Татарстан мог быть конкурентоспособным, это рапсовое и подсолнечное масло и соответственно рапсовый и подсолнечный шрот. В Татарстане возможно и необходимо выращивать порядка 600 тысяч тонн масличных: горчицы, рыжика, подсолнечника, рапса, сои и льна, на которые необходимо ежегодно отводить порядка 400—500 тысяч гектаров пашни со строгим соблюдением очередности культур в севооборотах.

Третье экспортное окно, которое может открыться в ближайшее время, это экспорт сухого молока в Китай и Саудовскую Аравию», - говорит Айрат Хайруллин.

При этом он отмечает, что сегодня сельхозпредприятия республики крайне ослаблены. Такая ситуация стала следствием неблагоприятных последних лет, в том числе низких цен на зерно в 2017-м и низких закупочных цен на молоко в 2018 году.

«В этом году ситуация тоже непростая: вроде бы мы в РТ уже намолотили более 4 млн тонн зерна, но при этом заготовка зерна для дальнейшей реализации составила минимум за последние годы, что сильно снизит денежную выручку хозяйств и осложнит обслуживание кредитов. Наши сельхозпроизводители, которые имели огромные потери озимых осенью, а летом потратили огромные деньги на пересев площадей, выручат намного меньше денег от выращенного урожая. Более того, уже видно, что не все районы Татарстана, где сильно развито животноводство и высокая потребность в фураже, смогут обеспечить себя фуражом, им придется его покупать со стороны, опять же теряя на это живые деньги.

Все выше сказанное приводит к низкой доходности и как следствие - низким зарплатам в сельском хозяйстве и снижением интереса работающих в отрасли, особенно у молодежи. И это сегодня является главным вызовом. К этому новому главе Министерства сельского хозяйства республики надо быть готовым», - подытожил Айрат Хайруллин.

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