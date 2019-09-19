На фестивале «Звучание Казани» в обновленном дворце им. Ленина прозвучит премьера рапсодии Капустина

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Оркестр La Primavera представит премьеру рапсодии Капустина на фестивале «Звучание Казани» в обновленном зале ДК им. Ленина. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заслуженный деятель искусств России и Татарстана, художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

«Наш коллектив всегда любит все новое, и когда нам предложили участвовать на новой для нас площадке [мы согласились], потому что нам не приходилось играть в ДК им. Ленина ни до, ни после ремонта. Я был на этой площадке, посмотрел, там сделан очень серьезный ремонт, и концертный зал превратился в академическую музыкальную площадку, где возможны серьезные программы», — отметил спикер.

Он также добавил, что оркестр представит премьеру — рапсодию Капустина. Солировать на рояле будет пианистка Елена Лось.

«Наличие концертного рояля о многом говорит, мы сразу этим воспользовались, на нашем концерте будет чисто инструментальная программа, и мы хотим показать премьеру рапсодии Капустина. Фортепианная рапсодия прозвучит, я специально сделал аранжировку для струнного оркестра, хотя она написана с большим эстрадно-симфоническим оркестром, но, по-моему, получилось неплохо», — добавил Абязов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что культурно-досуговый центр им. В. И. Ленина представит казанцам и гостям города новый творческий проект — «Звучание Казани». Музыкальный фестиваль откроется в столице Татарстана в День музыки — 1 октября. В рамках мероприятия для горожан и гостей Казани выступят камерные оркестры La Primavera под руководством Рустема Абязова и «Новая музыка» — руководитель Анна Гулишамбарова, а также оркестр народных инструментов «Казан нуры» — Расим Ильясов.

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