Защитник «Рубина»: Капитан команды восстановился после травмы и поможет в игре против «Зенита»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев рассказал о подготовке команды к матчу против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Мы разбирали матчи „Зенита“ с „Лионом“, а также смотрели и другие их игры. После разбора спокойно готовимся к матчу. Что касается состава, у нас восстановился Подберезкин и, надеемся, он нам поможет», — сообщил Плиев журналистам на открытой тренировке.

Встреча состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге в 19.00.

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