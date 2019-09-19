Казань примет первенство мира по бадминтону

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Казани пройдет мировое первенство по бадминтону среди юниоров до 19 лет, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов в возрасте до 19 лет из 43 стран. Оценку их достижений будут производить более 100 судей, среди которых будут и представители Всемирной и Европейской федераций бадминтона.

Первенство будет проходить с 30 сентября до 2 октября с 8.30 до 22.30, а также 3 и 4 октября в период с 9.00 до 21.00 в Центре гимнастики. Финальные матчи зрители смогут увидеть с 13.00 5 октября.

Посещение матчей бесплатное, вход — свободный.

Соревнования организованы при поддержке Министерства спорта РТ, Национальной федерации бадминтона России, Всемирной федерации бадминтона, а также Федерации бадминтона РТ и Дирекции спортивных и социальных проектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.