В Нижнекамске проведут концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске 19 сентября проведут благотворительный концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ Владимира Самойлова. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Музыкальное событие состоится 19 сентября в доме культуры «Мирас» на Красном Ключе. Все собранные средства будут переданы на реабилитацию музыканта.



Владимир Самойлов работал в городе нефтехимиков с 70-х, выступал и на концертных площадках, и в полях – играл для комбайнеров. Выйдя на пенсию, он продолжает творить, сам пишет музыку.

«Всем большой привет. И спасибо за помощь», – поблагодарил музыкант в видеоролике, записанном в преддверии концерта.

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