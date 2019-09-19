WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 сентября 2019, 15:46

Культура

В Нижнекамске проведут концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ

Рекомендуем

Культура

В Нижнекамске проведут концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ

Фото: e-nkama.ru

Музыкальное событие состоится в доме культуры «Мирас» на Красном Ключе.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске 19 сентября проведут благотворительный концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ Владимира Самойлова. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Музыкальное событие состоится 19 сентября в доме культуры «Мирас» на Красном Ключе. Все собранные средства будут переданы на реабилитацию музыканта.

Владимир Самойлов работал в городе нефтехимиков с 70-х, выступал и на концертных площадках, и в полях – играл для комбайнеров. Выйдя на пенсию, он продолжает творить, сам пишет музыку.
«Всем большой привет. И спасибо за помощь», – поблагодарил музыкант в видеоролике, записанном в преддверии концерта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

При капремонте ДК Ленина акустическому содержанию концертного зала уделялось особое внимание

Новости дня
17:20
Минтимер Шаймиев: Мы отработали концепцию обучения минимум на трех языках в рамках правового поля

Государственный Советник РТ провел совещание по созданию полилингвальных образовательных комплексов в республике.

17:18
ФК «КАМАЗ» заработает около 3,5 миллионов рублей на выручке с билетов на игру со «Спартаком»

Из-за ажиотажа фанатов руководство клуба даже просчитывало варианты возведения временных трибун для увеличения вместимости стадиона.

17:15
Прокуратура просит арестовать имущество агрофирмы из Кайбицкого района за долг в полмиллиона рублей

Организация «Подберезье» имеет задолженность по налогам, штрафам и пеням на сумму более 528 тысяч рублей.

17:04
При капремонте ДК Ленина акустическому содержанию концертного зала уделялось особое внимание

В октябре в обновленном ДК Ленина выступят и оценят акустику казанские оркестры в рамках фестиваля «Звучание Казани».

16:57
В Алексеевском районе РТ росгвардейцы приняли участие в акции «День донора»

Мероприятие проводилось в целях создания запасов крови и ее компонентов по обеспечению медицинской помощи тяжелобольных пациентов республики.

16:56
В 2019 году в полтора раза больше федеральных дорог оборудуют фонарями со светодиодными лампами

Освещение установят на 750 км федеральных трасс.

16:45
Ак Барс Банк запустил переводы по QR-коду

Для физических лиц переводы по QR-коду бесплатные, а для юридических лиц банк введет комиссию после двух месяцев пилота.

16:42
Росавиация утвердила приаэродромную территорию международного аэропорта «Казань»

Документы направлены на согласование в органы исполнительной власти Республики Татарстан.

16:35
В Агрызском районе РТ задержали рыбака, который прикармливал рыбу коноплей

Полицейские обнаружили у мужчины более 130 граммов наркотического растения.

16:26
ФК «КАМАЗ» извинился перед активными болельщиками и выделил для них квоту на матч со «Спартаком»

Клуб заявил, что в дальнейшем будет стараться организовать продажу билетов на более высоком уровне с учетом всех возможных ситуаций и упущений.

16:08
Огромные граффити, музыканты и трюки на байках: в Казани пройдет Uram Fest

В уикенд 21-22 сентября художники преобразят завод Петцольда, а молодые музыканты и дизайнеры представят свое творчество казанцам.

15:59
Пациентов психоневрологического интерната эвакуировали во время пожарных учений в Казани

По замыслу пожарно-тактического занятия, возгорание электропроводки случилось на третьем этаже интерната в одной из мужских палат.

15:52
Геннадий Емельянов покинул пост мэра Елабуги

Емельянов был избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва.

15:46
В Нижнекамске проведут концерт в поддержку заслуженного работника культуры РТ

Музыкальное событие состоится в доме культуры «Мирас» на Красном Ключе.

15:32
Портрет барбера брызгами: в Казани открылась выставка «Люди труда», посвященная WorldSkills

Национальном музее РТ открылась выставка художника-брызгиста Руслана Ибрагимова.

15:31
Очевидцы сняли на видео эвакуацию в Ак Барс Банке в Казани

Посетителей и персонал офиса банка на Декабристов вывели на улицу.

15:28
Президент Татарстана освободил Айрата Зарипова от должности главы агентства «Татмедиа»

Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям избран депутатом Госсовета РТ по спискам партии «Единая Россия».

15:24
В Набережных Челнах началась подача тепла в детские сады, школы и больницы

Процесс будет проходить поэтапно с учетом особенностей системы теплоснабжения города.

15:04
Казанские дирижеры приглашают школьников столицы на музыкальный фестиваль «Звучание Казани»

Для школьников, студентов и инвалидов Управлением культуры исполкома Казани предусмотрены скидки.

14:54
Рустем Нуриев стал и.о. руководителя исполкома Елабужского района

Нуриев с 2012 года возглавлял Ютазинский район Татарстана.

14:50
Фестиваль «Звучание Казани» приведет столицу РТ в сеть креативных городов ЮНЕСКО

Казанские музыканты впервые исполнят композиции в обновленном культурно-досуговом центре им. В. И. Ленина.

14:43
В Татарстане и Нижневартовске задержали подозреваемых в связях с ИГ*

У злоумышленников изъяли оружие и запрещенную литературу.

14:36
Помощник Президента РТ Фаниль Аглиуллин назначен главой Минземимущества РТ

Азат Хамаев освобожден от должности министра земельных и имущественных отношений РТ в связи с избранием депутатом Госсовета.

14:34
Российские таксисты хотят работать на онлайн-агрегаторах по трудовому договору

Профсоюз «Таксист» обратился в Госдуму России с просьбой обязать сервисы по заказу такси оформлять трудовые отношения с водителями.

14:32
Емельянов покинул пост главы Елабужского района

Геннадий Емельянов в качестве представителя партии власти избрался в Госсовет РТ.

События