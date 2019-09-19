Роман Шаронов: «Рубин» не поменяет свою философию в матче с «Зенитом»

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов рассказал о подготовке к матчу в Санкт-Петербурге против местного «Зенита», который пройдёт 21 сентября.

«У нас идут определенные процессы, мы разбираем матчи „Зенита“. Исходя из финансовых условий и мест их обитания, соперник обладает очень хорошим составом. Мы готовимся к интересному матчу. Предыдущие игры были неудачны только в плане счета на табло. Главное, что мы не поменяли философию и исправляем недочеты, которые у нас были», — рассказал на открытой тренировке специалист.

Также он прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в команде: «Пока ещё остаётся вопрос по Сильвие Бегичу, у него достаточно необычная травма. Остальные плюс-минус готовы».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.