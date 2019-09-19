Челнинского байкера подозревают в поджоге нескольких автомобилей

(Набережные Челны, 19 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах ночью сгорели несколько авто, в поджоге подозревают байкера, сообщили ИА «Татар-информ» в челнинском УМВД.

Первый сигнал о пожаре поступил на единый номер вызова экстренных служб 112 около половины третьего ночи. Возле дома 40/04 вспыхнул автомобиль «Форд Фокус». Огонь практически уничтожил иномарку, после чего перекинулся на три стоящие рядом машины.

Через некоторое время у дома 32/01 возле магазина «Магнит» загорелся еще один авто. Очевидцы сообщили, что видели возле автомобиля мотоциклиста. Его описание было разослано всем постам ППС. По нему и задержали мотоциклиста, который, по некоторым данным, был пьян.

Сейчас полиция Автограда проверяет причастность байкера к ночным поджогам.





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