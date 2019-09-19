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Татар-информ

19 сентября 2019, 12:38

Общество

Казанский Кремль: Опыт Назипа Хазипова будет полезен для развития такого района, как Тюлячинский

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Общество

Казанский Кремль: Опыт Назипа Хазипова будет полезен для развития такого района, как Тюлячинский

Фото: Салават Камалетдинов/архив

С 2003 года Назип Хазипов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). По убеждению Президента Татарстана, опыт Назипа Хазипова будет полезен для развития Тюлячинского района, где основная сфера производства связана с сельским хозяйством. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Он ранее занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, как заслуженный работник сельского хозяйства России имеет опыт работы по самому широкому кругу направлений агропромышленного комплекса, что, по убеждению Президента, будет полезно для развития такого сельскохозяйственного района, как Тюлячинский», — рассказала Галимова.

Ранее стало известно, что Назипа Хазипова избрали исполняющим обязанности руководителя исполкома Тюлячинского района. До этого с 2013 года он занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству.

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