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Татар-информ

19 сентября 2019, 12:52

Общество

Продажа поддельных билетов и чеки со старыми датами: как кондуктора обманывают столичных пассажиров

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Общество

Продажа поддельных билетов и чеки со старыми датами: как кондуктора обманывают столичных пассажиров

Фото: Артур Казанцев

В Казани инспектора контрольной службы проверили работу кондукторов и рассказали, что делать, если пассажирам выдали поддельные билеты.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В столице Татарстана сотрудники контрольной службы и представители Ассоциации автотранспортных предприятий провели рейд по проверке работы кондукторов и рассказали, как они обманывают пассажиров.

Каждый день на линию выходит порядка тысячи единиц различного транспорта и ежедневно поступает по несколько жалоб на работу водителей и кондукторов, которые работают на автобусах. С момента начала работы новых валидаторов в Казани было зафиксировано 40 фактов, когда кондуктора обманывали своих пассажиров.

«Главный тезис, кондуктора воруют не у пассажиров, а у предприятий. И есть такая проблема, что есть такие кондуктора, которые хотят заработать себе в карман, и сейчас ведется работа по проверке таких сотрудников. На сегодняшний день 39 человек были лишены премий или получили выговор, а один был уволен», — рассказал в ходе рейда председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков. 

Помимо этого он поделился тем, как кондуктора обманывают пассажиров: «В соцсетях появилось сообщение, что пассажир зашел в автобус, а кондуктор говорит, что валидатор по каким-то причинам не работает, и просит перевести деньги на его личную банковскую карту. Мы провели проверку, после которой кондуктор был депремирован».

Сергей Темляков рассказывает и о том, что бывают случаи, когда кондуктора отдают пассажирам билеты, которые были напечатаны гораздо раньше. 

«Совсем недавно в одной из соцсетей ко мне добавилась девушка, а у нее на странице написано: „Хотите навариться, надо платить за качество и делать автобусные билеты с датой и временем. Для заказа у нас напишите в личные сообщения“. Получается, что эти люди, не скрываясь, предлагают фальшивые билеты», — отмечает председатель Ассоциации АТП РТ. 

В рамках рейда сотрудники провели проверку работы кондукторов, а также наличие у пассажиров подлинных билетов.

«Первоначально у водителей мы проверяем путевые листы, с этими листами мы уже проверяем карты оплаты и чеки за проезд. Все кассовые чеки проверяются на фальшивость. Мы обращаем внимание на соответствие маршрута и билета, также на время распечатки чека и на его дату, все это должно соответствовать времени на распечатке», — сообщил начальник контрольно-ревизорской службы Ильсур Аюпов.

В том числе он продемонстрировал, как должны выглядеть настоящие билеты, и рассказал, что нужно делать, если пассажиру достался поддельный билет. 

«В билете должны быть указаны дата и время распечатки, кроме того, на кассовом чеке необходимо обращать внимание на то, что на билете должен быть указан тот маршрут, на котором вы едете, если всего этого нет, то чек является фальшивым», — подчеркнул Аюпов.

Инспектор напомнил, если пассажиры столкнулись с выдачей поддельных чеков, то им необходимо будет обратиться в службу АТП РТ с пометкой о выявленном факте нарушения, а также прикрепить к нему фото или видео.

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