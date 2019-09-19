Татарстанцы смогут посмотреть спектакли фестиваля «Театральное Приволжье» на сайте проекта

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Приволжском федеральном округе в рамках Года театра продолжается фестиваль «Театральное Приволжье». Видеоверсии спектаклей-победителей из всех регионов ПФО представлены на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф, сообщает оргкомитет фестиваля.



Окружной фестиваль объединил детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы региона. Инициатором проведения мероприятия стал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.



Татарстанцы смогут посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей.



Оценить мастерство юных актеров и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью интернет-голосования, которое откроется с 1 октября.



От Татарстана в окружной этап прошли студенческий спектакль «Парковка» по пьесе Сюмбель Гафаровой и школьный спектакль «Жил-был Пес» по пьесе Георгия Хугаева.



По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, данный фестиваль является важным стимулом для развития молодежного театрального искусства, позволяет молодым людям раскрыть талант.



«Погружение в процесс создания театральных постановок – это эффективный способ творческого развития личности, нравственно-эстетического воспитания, самореализации молодежи», – отметила глава ведомства.

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