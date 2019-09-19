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Татар-информ

19 сентября 2019, 12:30

Политика

Рустем Нуриев: «В моем сердце остается значительная доля для Ютазинского района»

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Политика

Рустем Нуриев: «В моем сердце остается значительная доля для Ютазинского района»

Бывшему главе Ютазинского района предложено возглавить Елабужский район РТ.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев сегодня ушел в отставку по собственному желанию. В своем заключительном выступлении на внеочередном заседании районного совета он подчеркнул, что всегда будет готов оказать помощь муниципалитету, в котором работал девять лет.

«Чувства переполняют, где-то в мыслях у меня это выступление было всегда. Я родился в Альметьевском районе, а не в Ютазинском. Я люблю свой район, но в моем сердце остается значительная доля для Ютазинского района. Практически 10-й год пошел, как я нахожусь в этом районе. Мы всегда были сильны с точки зрения промышленности, сельского хозяйства. Я буду горд, если мне скажут, что район, в котором я девять лет работал, продолжает идти той же поступью к решению своих задач. Я считаю, что это достижение для любого человека – создать систему, которая работает не 8 – 9 лет, а всегда», – сказал Рустем Нуриев.

По его словам, у Ютазинского района «очень мощная и неординарная основа». «И будущее у него очень светлое и яркое. Хочу, чтобы Ютазинский район всегда был большим примером для юго-востока Татарстана, который стране дал 3 млрд тонн нефти. Я всегда готов помочь моему району», – заключил докладчик.

На заседании Рустем Нуриев был награжден медалью «За доблестный труд». Кроме того, поступило предложение присвоить ему звание почетного гражданина Ютазинского муниципального района РТ. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании районного совета.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Ютазинского района сегодня назначен Аяз Шафигуллин. В ответном слове он заверил, что «приложит все силы и старания, чтобы оправдать доверие Президента РТ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустему Нуриеву предложено возглавить Елабужский район Татарстана. 

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