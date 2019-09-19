Исполком Казани разыграет рекламное пространство автобусных остановок

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Исполком Казани разыграет рекламные пространства на автобусных остановках. Начальная стоимость аренды одного из пилонов, которых всего будет семь, составит более 4 тыс. рублей. Информация об этом размещена в новом сборнике документов на сайте мэрии столицы Татарстана.

«Управлению наружной рекламы и информации исполкома Казани организовать и провести в 2019 году торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде пилонов в составе павильонов ожидания общественного транспорта на территории города», — сообщается в документах.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.



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