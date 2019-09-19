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Татар-информ

19 сентября 2019, 13:42

Общество

В пяти районах Казани временно отключат свет

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Общество

В пяти районах Казани временно отключат свет

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 20 сентября, в Казани запланировано временное отключение электроэнергии в пяти районах — Кировском, Приволжском, Авиастроительном, Московском и Советском. 

Так, с восьми утра до пяти часов вечера электричество будет отключено в домах, расположенных в частном секторе Авиастроительного района по адресам улица Давыдова, дома с113 по 143, улица Камышинская, дома с 79 по 115, 86а-120, улица Литвинова, дома с 106 по 162, 81-163, улица Луначарского, дома с 73 по 111, 100-150, улица Сентябрьская, дома со 2 по 30, 1-29, 31-39, 32-42, 46-60, 49-83, улица Собинова, дома с 124 по 168, 127-137, с 139 по 147, 176-198, улица Суворова, дома с 68 по 94, 98-136, 101-111, 115-155, улица Харьковская, дома с 82а по 100, улица Черкасова, дд. 4, 4а, 4б, в, 4г, 4д, 4е, 6, 6е, 8, 8а — е, 10, 10а — д, с 97 по 143,172-190, 149-187. Кроме того, без света останутся и жители улиц Ак Каен и Шомыртлы.

В течение 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, прекратится подача электроэнергии в Кировском районе по улице Батыршина, д. 25, улице Большая, дд. 2, 4, улице Краснококшайская, дд. 162, 164, 168,170,172,174,176, улице Полевая, дд. 28, 30, 36, улице Серп и Молот, дд. 22, 24, 24а, 26, 28, 31, улице Фрунзе, дд. 15, 17 и улице Чкалова, дд. 1, 7, 7б.

На этот же период без света останутся жители ряда домов Московского района Казани. Так, отключение затронет здания, находящиеся по следующим адресам: улица Батыршина, дд. 21а (387-й детский сад), 22, 27, 35.

С восьми утра до шести вечера электричество будет отсутствовать у жителей некоторых домов Приволжского района: по улице Братьев Касимовых, д. 88, улице Зорге, дд. 47, 47а, 49, 53, 57/29, улице Камая, д. 15, улице Мавлютова, дд. 24, 26, 28, 30, 32, улице Сыртлановой, дд. 5, 7, 9. Кроме того, отключение света запланировано по улице Гарифьянова, д. 7 (52-я гимназия), по некоторым улицам поселка Старое Победилово: Береговая, Садовая, 10 лет Октября и Молодежная; поселка Отары — Матюшинская, Даутовой, Калинина, Озерная, Центральная, Правды. Также подача электроэнергии будет прекращена с 14.00 до 17.00 в домах по адресам: улица Авангардная, дд. 58, 62 корпуса 1-5, 66, 66 корпуса 2-3, 68 корпус 2, улица Актайская, д. 17, улица Кулагина, дд. 2 (114-я школа), 4, 6, 6а, 8, 8а и в поселке Борисково по ул.1-я Елабужская, 1 (детсад № 320).

Еще в одном районе, Советском, света не будет в период с девяти утра до шести вечера. Отключение затронет дома жителей поселка Большие Дербышки, которые расположены по улицам Лотфуллы Фаттахова, Исаева, Новая, Кооперативная, Окружная, Советская, Заречная. В это же запланировано отключение электричества в поселке Кульсеитово по улицам Айнур, Акъяр, Светозарная, Байрам, Болынлык, Конструкторскому переулку, Каменева, Авиации, Главная, Дулкын, Зеленая, Журавлиная, Зеркальная, Байге, Казан Су, Ключевая, улицам Оптиков, Ромашковая, Тенистому переулку, улицам Тугай, Туполева, Хвойная, Чулпан.

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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