Иногородних студентов приглашают на квест по самым интересным местам Казани

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). 21 сентября в Казани организуют квест «По следам истории». Присоединиться к нему и пройти по самым интересным местам смогут все студенты первого курса, приехавших в столицу Татарстана из других городов и стран. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Для участия в квесте необходимо собрать команду из пяти человек или присоединиться к формирующимся командам перед стартом мероприятия. Команда, быстрее всех преодолевшая маршрут игры, будет награждена призами.



Желающим посоревноваться в игре и узнать много интересного о Казани необходимо зарегистрироваться по ссылке. Перед началом квеста рекомендуется подготовиться и почитать об историческом центре Казани.



Начало квеста запланировано на 14.30, сбор участников состоится у здания Министерства по делам молодежи.

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