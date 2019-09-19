Казанский Кремль: Опыт экс-глав районов повысит качество законов, принимаемых Госсоветом РТ

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Многолетний опыт управления, которым обладают экс-главы муниципалитетов РТ, позволит повысить качество законов, принимаемых парламентом Татарстана, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По убеждению Президента республики, парламент — это орган, в котором должны быть представлены люди, имеющие колоссальный опыт в сфере управления, чтобы принимаемые законы отвечали вызовам времени, а главное — интересам граждан. К такой работе в парламенте Президент РТ и настроил бывших глав [муниципальных районов Татарстана]», — рассказала Галимова.

Напомним, что вчера в республике началась череда кадровых перестановок. В связи с избранием в Госсовет РТ полномочия руководителей муниципалитетов с себя сложили: глава Спасского района Камиль Нугаев, глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев и глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин.

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