С совместного предприятия «Нижнекамскнефтехима» и химконцерна BASF требуют 282 млн рублей

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). С татарстанской компании «Эластокам» из Нижнекамска, входящей в крупнейший немецкий химический концерн BASF, требуют взыскать около 282 млн – более чем в 2 раза больше уставного капитала предприятия. Иск подало ООО «Спектр» из Московской области, сообщается в материалах дела.

«Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", Московская область, Ленинский район, г. Видное обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Эластокам", г. Нижнекамск с требованием о взыскании 281 млн 736 тыс. убытков», - сказано в документе.

Дело было рассмотрено Арбитражным судом РТ на предварительном судебном заседании 5 сентября. Рассмотрев все вынесенные вопросы, заслушав представителей сторон, судья признал завершенной подготовку дела к судебному разбирательству и назначил его на 27 сентября. К участию в судебном разбирательстве также будет привлечен немецкий химический концерн BASF, который заинтересован в дальнейшем развитии татарстанского предприятия.

ООО «Эластокам» - паритетное совместное предприятие (СП) BASF и «Нижнекамскнефтехима» (входит в группу «ТАИФ»). Исковые требования к компании составляю около 282 млн рублей при уставном капитале в 158 млн рублей (по данным СПАРКС).



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